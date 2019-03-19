Galatasaray hedefini belirledi!

Lider Başakşehir ile aradaki puan farkını 6’ya indiren Galatasaray’da kalan 8 haftada şampiyonluk umutları tavan yapmış durumda. Geri dönüşle elde edilen galibiyetin takım üzerinde olumlu bir hava yaratacağını düşünen Teknik Direktör Fatih Terim tüm planlarını 33. haftada oynanacak olan Başakşehir maçının üzerine yapmış durumda. O haftaya kadar rakibinin puan kaybedeceğini düşünen deneyimli çalıştırıcı kendi sahasında Başakşehir’i mağlup edip zirveye oturmayı planlıyor.

SADECE 10 PUAN TOPLAMIŞLARDI

Sarı-Kırmızılılar, kalan haftalarda Malatyaspor, Fenerbahçe (D), Kayserispor, Konyaspor(D), Beşiktaş, Rizespor (D), Başakşehir ve Sivasspor (D) ile karşılaşacak. Cim-Bom ligin ilk yarısında aynı dönemde 10 puan toplayabilmişti. Sivasspor ve Kayserispor’u yenen G.Saray, F.Bahçe, Konya, Rize, Başakşehir ile ise berabere kalmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Malatya ve Beşiktaş’a mağlup olmuştu. Aslan’ın, zirve için bu performansının üzerine çıkması gerekiyor.

Kaynak: Akşam