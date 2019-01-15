Galatasaray, forvet transferine odaklandı. Sarı-kırmızılı yöneticiler; Clinton N'Jie, Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeniden girişimde bulunacak.

Listede yer alan 4 oyuncudan 2'sini transfer etmek isteyen Galatasaray, golcü takviyesini MKE Ankaragücü ile cumartesi günü oynanacak lig maçına kadar yetiştirmeyi planlıyor.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, golcü transferinin bu hafta bitirilmesini şart koştuğu belirtildi..

Bu gelişme üzerine yönetim girişimlere hız verdi. (TRTSPOR)