Galatasaray hedefindeki 4 golcüden 2'sini transfer edecek!

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yönetim; Alan Carvalho, Clinton N'Jie, Benjamin Tetteh ve Demba Ba için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 4 oyuncudan 2'sini transfer etmeyi planlanıyor.

15 Ocak 2019, Salı 11:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray hedefindeki 4 golcüden 2'sini transfer edecek!

Galatasaray, forvet transferine odaklandı. Sarı-kırmızılı yöneticiler; Clinton N'Jie, Benjamin Tetteh, Demba Ba ve Alan Carvalho için bu hafta içinde yeniden girişimde bulunacak.

Listede yer alan 4 oyuncudan 2'sini transfer etmek isteyen Galatasaray, golcü takviyesini MKE Ankaragücü ile cumartesi günü oynanacak lig maçına kadar yetiştirmeyi planlıyor.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, golcü transferinin bu hafta bitirilmesini şart koştuğu belirtildi..

Bu gelişme üzerine yönetim girişimlere hız verdi. (TRTSPOR)

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