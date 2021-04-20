Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın toplantıda oldukça hırslı olduğu öğrenildi. Terim, "Sezon boyunca çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak daha lig yeni başlıyor. Hedefe ulaşacağız" dedi.

SONUNA KADAR İNANIYOUM

Terim, "Galatasaray asla pes etmez. Bu ligde son sözümüzü henüz söylemedik. Kalan maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM

Göztepe maçındaki hırsı kalan maçlara yaymaları gerektiğini belirten Terim, "Hakkımızda söylenenlere sahada cevap vereceğiz. Bu şampiyonluğu her zamankinden daha fazla istiyorum" dedi.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM

Fatih Terim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceğini belirterek, "Onlar kaybedecek. Ama biz de hata yapmamalıyız. Fırsatı değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu. (Takvim)