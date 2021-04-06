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Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart maç sonucu: 1- 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nde play off turunda Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.

06 Nisan 2021, Salı 16:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart maç sonucu: 1- 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4’üncülük etabı yarı final ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 yendi.

İlk maçtan da 3-2 galip ayrılan Ziraat Bankkart, seriyi 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Berezhko, Vahit Emre Savaş, Torres, Batuhan Avcı (Burak Mert, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı, Murat Yenipazar, Ertuğrul Gazi Metin)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat, Atasanov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, İzzet Alp Akkuş, Burakhan Tosun, Cafer Kırkıt)

Setler: 23-25, 25-16, 20-25, 17-25

Süre: 109 dakika (30, 23, 30, 26)

İSTANBUL (AA)

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