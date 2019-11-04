Galatasaray HDI Sigorta - Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

04 Kasım 2019, Pazartesi 00:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta - Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-0

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çıldır

Galatasaray HDI Sigorta: Venno, Antonov, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Onurcan Çakır, Van Berkel, Selim Kalaycı, Metin Ertuğrul)

Tokat Belediye Plevne: Mert Tetik, Ahmet Arslan, Chernokozhev, Julius, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal (Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Uğur Savaş, Alperay Demirciler)

Setler: 25-15, 25-21, 25-19

Süre: 78 dakika (24, 27, 27)

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