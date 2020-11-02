Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto maçına koronavirüs ertelemesi

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 13. haftasında yapılacak Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto müsabakası, konuk takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle ertelendi. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da oynanması planlanan karşılaşma, başkent temsilcisinde 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması, diğer oyuncuların da temaslı olması sebebiyle tehir edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Spor Toto’nun Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.