Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Melike Yılmaz (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay)
Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 25-21
Süre: 101 dakika (23, 26, 24, 28)