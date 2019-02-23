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Galatasaray HDI Sigorta - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi 20. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı konuk eden Galatasaray HDI Sigorta, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

23 Şubat 2019, Cumartesi 22:55
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Galatasaray HDI Sigorta - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-1

 Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Melike Yılmaz (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay)

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 25-21

Süre: 101 dakika (23, 26, 24, 28)

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