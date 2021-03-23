Galatasaray HDI Sigorta ikinci oldu

Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında sahasında Saugella Monza’yı konuk eden Galatasaray HDI Sigorta, 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Sarı kırmızılılar ilk maçta da deplasmanda 3-0'lık mağlubiyet almıştı.





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Galatasaray yönetimi de voleybol takımına destek verdi. Özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, zaman zaman kendini tutamadı ve büyük heyecan yaşadı. Mücadeleyi aynı zamanda Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yerinden takip etti

Foto: Murat Akbaş