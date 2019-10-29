Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 1-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 yendi. Maçın 1. setine iyi başlayan Galataaray HDI Sigorta, Vasilantonaki’nin etkili oyunuyla 6-3 öne geçmesine rağmen Eczacıbaşı VitrA, Kim Koung ve Boskovic’in sayılarıyla 7-7 beraberliği sağladı. Teknik molayı 12-8 önde geçen konuk ekip, ilk seti 25-18 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-8 üstün giden Eczacıbaşı VitrA, iyi savunmasıyla bu seti de 25-12 alarak 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 3. setinde 6-6 beraberliğin ardından Eczacıbaşı VitrA, etkili oyunuyla teknik molada 12-9 üstünlük yakaladı. 18-18 beraberliği yakalayan Galatasaray HDI Sigorta, bu seti 25-20 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, 4. sette oyuna ağırlığını tamamen koydu. Teknik molayı 12-6 önde geçen ve seti 25-21 alan Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA üst üste 5. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta ilk yenilgisini aldı.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

GALATASARAY HDI SİGORTA: Aslı, Güldeniz, Vasilantonaki, Belien, Çağla, Rykhliuk, Gizem (L), Cansu, Elifsu, Beren, Nilay, Derya ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Beyza, Gamze, Natalia, Ergül, Boskovic, Simge (L), Buse, Yasemin, Hande, Lloyd

SETLER: 18-25, 12-25, 25-20, 21-25

SÜRE: 104 dakika (28, 21, 28, 27)