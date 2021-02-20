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Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Çan Gençlik Kalespor’u 3-0 yendi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor maç sonucu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 29. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Çan Gençlik Kalespor’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Sezen Keşkekoğlu, Ryhkliuk (Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Braga, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Nil Sahra Akın)

Setler: 25-23, 25-15, 25-13

Süre: 74 dakika (26, 25, 23)

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