Galatasaray HDI Sigorta Avrupa’ya veda etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 4’lü final rövanş maçında Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj’a 3-0 yenildi ve altın seti kaybederek elendi.

12 Şubat 2019, Salı 20:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta Avrupa’ya veda etti

CEV Kupası 4'lü final rövanş mücadelesinde Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımına 3-0 yenilen ve altın seti de 15-5 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, turnuvaya veda etti.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı kırmızılı ekip, Sibiu kentinde bulunan Transilvanya Spor Salonu'nda oynanan 4'lü final rövanş maçını 25-20, 25-23, 25-16'lık setlerle 3-0 kaybetti.

Eşleşmenin galibini belirlemek için oynanan altın seti de 15-5 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, yarı final şansını yitirdi ve elendi.

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