Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 22. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Emre Savaş, Selim Kalaycı, Melih Sıratca, Ertuğrul Gazi Metin)
Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)
Setler: 25-10, 25-21, 25-20
Süre: 61 dakika (16, 23, 22)