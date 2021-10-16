Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru’yu 3-0 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Kuzeyboru: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Sude Pehlivan)
Kuzeyboru: Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Reykhiliuk, Mitchem, Selin Arifoğlu, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Hande Korkut, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-11, 25-17, 25-22
Süre: 77 dakika (22, 26, 29)