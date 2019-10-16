Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Karayolları’nı 3-0 yendi.

16 Ekim 2019, Çarşamba 18:33
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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 0

﻿﻿Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Karayolları’nı 3-0 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Karayolları: 0

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-22, 25-22, 25-21

Süre: 91 dakika (29, 31, 31)

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