Galatasaray hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günün ilk antrenmanı için sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmızılı takım oyuncuları, salonda core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada kuvvet ve sprint ile antrenmana başladı. Daha sonra topla ısınma hareketleri yapıldı. Ana bölümde 8'e 8 (+8) dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına topla ısınma ile başlandı. Devam eden bölümde 8'e 8 (+8) pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise ilk olarak 10'a 10 (+2) pozisyon ve taktik çalışması gerçekleştirilirken ardından 10'a 10 çift kale taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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