Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Sueno Hotels Golf Belek’e ait tesislerdeki antrenmana salon çalışmasıyla başlandı.
Daha sonra sahada gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas çalışması yapıldı.
Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a gittikten sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için karayoluyla Rize’ye giderek karşılaşma öncesi Rize’de kampa girecek.