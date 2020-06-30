Galatasaray hazırlığı bugün başlıyor

Ankaragücü beraberliğinin ardından takıma iki gün izin verilirken, Galatasaray deplasmanının hazırlıkları bugün başlayacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 2 günlük izinde oyuncularından iyi dinlenmelerini ve morallerini yükseltmelerini istemişti.

30 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray hazırlığı bugün başlıyor

Ankaragücü beraberliğinin ardından takıma iki gün izin verilirken, Galatasaray deplasmanının hazırlıkları bugün başlayacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 2 günlük izinde oyuncularından iyi dinlenmelerini ve morallerini yükseltmelerini istemişti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde tamamen derbiye yönelik taktik provalar gerçekleştirecek olan Bordo- Mavililer, pazar gününe kadar rakibini tam anlamıyla ezberleyecek.

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