Galatasaray hazırlığı bugün başlıyor

Ankaragücü beraberliğinin ardından takıma iki gün izin verilirken, Galatasaray deplasmanının hazırlıkları bugün başlayacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 2 günlük izinde oyuncularından iyi dinlenmelerini ve morallerini yükseltmelerini istemişti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde tamamen derbiye yönelik taktik provalar gerçekleştirecek olan Bordo- Mavililer, pazar gününe kadar rakibini tam anlamıyla ezberleyecek.