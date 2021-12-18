Galatasaray, Hataysporlu Munir Mohamedi'yi transfer listesine ekledi
Son dakika haberi... Galatasaray, tecrübeli kalecisi Muslera'nın sakatlanmasının ardından sürpriz bir ismi transfer listesine aldı. Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor'da forma giyen Munir Mohamedi için nabız yokladı.
Galatasaray , Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başladı. Süper Lig ekibi Göztepe 'den İrfan Can Eğribayat'ı listesine ekleyen Cimbom sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor'da forma giyen tecrübeli file bekçisi Munir Mohamedi için nabız yokladı.
16 maçta oynadı
Bu sezon Hatayspor'da 16 maçta görev alan 32 yaşındaki Faslı kaleci ağlarında 18 gol gördü.
Munir'in sözleşmesi Haziran 2022'de bitiyor.
Kaynak: Ajansspor