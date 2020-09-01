Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'e sayılı günler kala ekipler hazırlık maçları yaparak eksiklerini gidermeye çalışıyorlar. Bu takımların başında da Galatasaray geliyor. Geçtiğimiz sezon pandemi sonrası kötü bir performans ortaya koyan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezonda iddialı bir şekilde sahada yer almak istiyor. Galatasaray, hazırlık maçında ligin yeni ekiplerinden Hatayspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Mücadeleye dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hazırlık maçı programı da netlik kazandı. İlk olarak İstanbulspor'u 1-0, Ümraniyespor'u da Metin Oktay Tesisleri'nde 2-0'lık skorla yenen Sarı Kırmızılı ekip ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Mücadeleye dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak hazırlık maçı 3 Eylül Perşembe günü oynanacak. Mücadeleyi D Smart'tan izleyebilirsiniz.