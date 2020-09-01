Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hazırlık maçı programı da netlik kazandı. İlk olarak İstanbulspor'u 1-0, Ümraniyespor'u da Metin Oktay Tesisleri'nde 2-0'lık skorla yenen Sarı Kırmızılı ekip ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Mücadeleye dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak hazırlık maçı 3 Eylül Perşembe günü oynanacak. Mücadeleyi D Smart'tan izleyebilirsiniz.