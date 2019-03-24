Galatasaray, Hatay'ı geriden gelerek mağlup etti: 67-65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, ikinci periyotta 23 sayı geriye düştüğü maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 67-65 yendi.

24 Mart 2019, Pazar 00:20
- A +
Galatasaray, Hatay'ı geriden gelerek mağlup etti: 67-65

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, ikinci periyotta 23 sayı geriye düştüğü maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 67-65 yendi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray: 67 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı

Galatasaray: Işıl Alben 3, Sinem Ataş 11, Grigalauskyte 6, Macaulay 25, Jefferson 6, Abdi 12, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Onar, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hülya Çoklar, Snytsina 10, Gajic 18, İlsu Darıcıoğlu, Williams 15, Cansu Köksal 16, Merve Aydın 4, Ayşegül Günay, Gizem Başaran, Harris 2

1. Periyot: 11-26

Devre: 32-41

3. Periyot: 50-55

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.