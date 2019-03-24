Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, ikinci periyotta 23 sayı geriye düştüğü maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 67-65 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Galatasaray: 67 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 65
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Sedef Yarıcı
Galatasaray: Işıl Alben 3, Sinem Ataş 11, Grigalauskyte 6, Macaulay 25, Jefferson 6, Abdi 12, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Onar, Eda Şahin 2, Sude Yılmaz 2
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hülya Çoklar, Snytsina 10, Gajic 18, İlsu Darıcıoğlu, Williams 15, Cansu Köksal 16, Merve Aydın 4, Ayşegül Günay, Gizem Başaran, Harris 2
1. Periyot: 11-26
Devre: 32-41
3. Periyot: 50-55