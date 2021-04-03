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Galatasaray Hatay deplasmanında Onyekuru'ya güveniyor

Galatasaray'ın 2021 yılı içerisinde deplasmandaki lig maçlarında en fazla gol atan oyuncusu, 4 kez fileleri havalandıran Onyekuru.

03 Nisan 2021, Cumartesi 09:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray Hatay deplasmanında Onyekuru'ya güveniyor

Nijeryalı yıldız, bu 4 golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda attı. Genç futbolcunun eksikler nedeniyle bugün ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Tek galibiyet Kayseri'de

Cim Bom, ligdeki son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Diğer 3 maçtan 1 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, tek galibiyetini 3-0'lık skorla Kayseri deplasmanında aldı.

Levent Şahin yönetecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede yer alamayacağı karşılaşmada, takımın başında yine Levent Şahin görev yapacak.

Saha lideri Arda olacak

Takım kaptanı Arda Turan, eksiklerin çokluğunda takımın saha içi lideri olacak. Tecrübeli futbolcu oyuna forvet arkasında başlayacak. Emre Akbaba’nın ise ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.


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