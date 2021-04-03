Nijeryalı yıldız, bu 4 golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda attı. Genç futbolcunun eksikler nedeniyle bugün ilk 11’de başlaması bekleniyor.
Tek galibiyet Kayseri'de
Cim Bom, ligdeki son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Diğer 3 maçtan 1 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, tek galibiyetini 3-0'lık skorla Kayseri deplasmanında aldı.
Levent Şahin yönetecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede yer alamayacağı karşılaşmada, takımın başında yine Levent Şahin görev yapacak.
Saha lideri Arda olacak
Takım kaptanı Arda Turan, eksiklerin çokluğunda takımın saha içi lideri olacak. Tecrübeli futbolcu oyuna forvet arkasında başlayacak. Emre Akbaba’nın ise ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.