Galatasaray Halil Umut Meler ile kaybetmedi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı. 34 yaşında olan Meler, kariyerindeki ilk derbi maçı yönetecek...

19 Şubat 2020, Çarşamba 12:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray Halil Umut Meler ile kaybetmedi

Halil Umut Meler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ekibiyle birlikte yönetecek. Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek

1986 doğumlu Halil Umut Meler, kariyeri boyunca hiç derbi yönetmedi. Meler geçen sezon Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta düdük çalmıştı. 

Galatasaray hiç kaybetmedi

Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta hiç yenilmedi. Galatasaray bu maçlarda 10 galibiyet 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe’nin ise 15 maçı yönetti ve bu maçlarda

Fenerbahçe 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenilgi aldı. 

Bu sezon iki takımında ikişer maçını yönetti

Halil Umut Meler bu sezon, Galatasaray sahasında 1-0 kazandığı Alanyaspor maçı ve 0-0 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçlarında görev yaptı. Halil Umut Meler, Alanyaspor maçında

Sarı-kırmızılı takım lehine bir penaltı kararı vermişti. Halil Umut Meler, Fenerbahçe’nin ise deplasmanda 2-1 kazandığı Ç.Rizespor ve M.Başakşehir maçlarını yönetmişti. 

Tolga Kuru - Fanatik.com.tr

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