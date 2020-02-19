Galatasaray Halil Umut Meler ile kaybetmedi

Halil Umut Meler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ekibiyle birlikte yönetecek. Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek

1986 doğumlu Halil Umut Meler, kariyeri boyunca hiç derbi yönetmedi. Meler geçen sezon Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta düdük çalmıştı.

Galatasaray hiç kaybetmedi

Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta hiç yenilmedi. Galatasaray bu maçlarda 10 galibiyet 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe’nin ise 15 maçı yönetti ve bu maçlarda

Fenerbahçe 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenilgi aldı.

Bu sezon iki takımında ikişer maçını yönetti

Halil Umut Meler bu sezon, Galatasaray sahasında 1-0 kazandığı Alanyaspor maçı ve 0-0 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçlarında görev yaptı. Halil Umut Meler, Alanyaspor maçında

Sarı-kırmızılı takım lehine bir penaltı kararı vermişti. Halil Umut Meler, Fenerbahçe’nin ise deplasmanda 2-1 kazandığı Ç.Rizespor ve M.Başakşehir maçlarını yönetmişti.

Tolga Kuru - Fanatik.com.tr



