Galatasaray Halil Umut Meler ile kaybetmedi

Halil Umut Meler hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini ekibiyle birlikte yönetecek. Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek
1986 doğumlu Halil Umut Meler, kariyeri boyunca hiç derbi yönetmedi. Meler geçen sezon Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 biten maçta düdük çalmıştı.
Galatasaray hiç kaybetmedi
Galatasaray, Halil Umut Meler’in yönettiği 12 resmi maçta hiç yenilmedi. Galatasaray bu maçlarda 10 galibiyet 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe’nin ise 15 maçı yönetti ve bu maçlarda
Fenerbahçe 10 galibiyet 3 beraberlik 2 yenilgi aldı.
Bu sezon iki takımında ikişer maçını yönetti
Halil Umut Meler bu sezon, Galatasaray sahasında 1-0 kazandığı Alanyaspor maçı ve 0-0 berabere kaldığı Gençlerbirliği maçlarında görev yaptı. Halil Umut Meler, Alanyaspor maçında
Sarı-kırmızılı takım lehine bir penaltı kararı vermişti. Halil Umut Meler, Fenerbahçe’nin ise deplasmanda 2-1 kazandığı Ç.Rizespor ve M.Başakşehir maçlarını yönetmişti.
Tolga Kuru - Fanatik.com.tr