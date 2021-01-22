Transferi, 21 yaşındaki forvetin babası duyurdu. Hollanda'da yetişen Halil, geçen yıl Twente'den Brentford'a transfer oldu. Championship'te bu sezon 9 maçta 1 gol kaydeden genç futbolcu, Sarı-Kırmızılı kulübün teklifine "Evet" cevabını verdi. Ümit Milli Takım formasıyla 11 maçta 8 golü bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Genç yıldızın bugün İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.