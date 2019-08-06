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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun maliyeti nedeniyle transferden vazgeçti

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu’na forma giydirme hevesi başlamadan bitti.

06 Ağustos 2019, Salı 09:01
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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun maliyeti nedeniyle transferden vazgeçti

Milan’dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan milli yıldızın menajerlerinin Sarı-Kırmızılı kulüple irtibata geçerek, “Hakan Çalhanoğlu’nun transfer etmek ister misiniz?” diye sordukları öğrenildi.

Galatasaray ise önce transfer şartlarını sorarak, uygun olması halinde transferi düşünebileceklerini bildirdi. Milan yönetiminin Hakan Çalhanoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli talep edeceğini ve kiralamayı düşünmediğini öğrenen Cim-Bom, bunun üzerine menajerlere “Hakan ile ilgilenmiyoruz” cevabını verdi.

Kaynak: Star

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