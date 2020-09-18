Galatasaray - Hajduk maçı ne zaman hangi kanalda kaçta?

Galatasaray Avrupa Ligi macerasına Neftçi Bakü galibiyetiyle başladı. Statü gereği oynanan tek maçta Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenen Sarı-Kırmızılı ekip, Hırvat ekibi Hajduk Split ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele 24 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Spor Kompleksi Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Hajduk Split maçı 24 Eylül perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve Dsmart platformundaki Sport Smart'tan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Sport Smart, Dsmart platformunda 77. kanaldan yayınlarını sürdürmekte.

Hocaları hiç yabancı değil!

Hajduk , Hırvatistan'ın en büyük kulüplerinden. 1911'de kurulan Kırmızı-Mavililer bugüne kadar tam 33 kupayı müzesine götürdü. Maçlarını 34 bin 183 kişi kapasiteli Poljud Stadyumu'nda oynayan Split'in teknik direktörü de bize hiç yabancı değil. Hırvat devini uzun yıllar Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Hari Vukas çalıştırıyor. Vukas, Tudor'la beraber Karabükspor ve Galatasaray'da çalıştı. Split'e de Tudor'la gitti, tecrübeli hoca Juve'nin yolunu tutunca Vukas takımın başına geçti.

Kadro değeri 20.4...

Kırmızı-Mavililer geçen sezonu Tudor önderliğinde 36 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 60 puanla 5. sırada tamamladı. Split'in yeni sezondaki kadro değeri 20.4 milyon Euro. Takımın en değerli ismi ise 3.7 milyon Euro'luk piyasasıyla Mijo Caktas. Hırvatlar yeni sezon öncesinde de Bursaspor'dan Jani Atanasov'un yanı sıra Diamantakos ve Todorovic ile kadrosunu güçlendirdi.