Galatasaray'ın Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almayı planladığı Mostafa Mohamed için Mısır'dan flaş bir açıklama geldi. Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah'ın FilGoal'e yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

İlk olarak Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisini satın alma şartlarını aktaran Abdullah, "İmzaladığımız sözleşmeye göre Galatasaray, oyuncunun bonservisini almak istiyorsa 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar karşılığında maddeyi devreye sokmalı. Bunu da satın almadan bir hafta veya 10 gün önce bize bildirmeli" ifadelerini kullandı.





Tarihten bağımsız şekilde Mostafa Mohamed'e farklı bir takımdan teklif gelirse ne olacağına yönelik açıklamaları ise kafaları karıştırdı.

Yaptığı açıklamada İbrahim Abdullah, "Zamalek, başka bir kulüpten teklif alırsa bunu Galatasaray'a bildireceğiz. Gelen teklif, 4 milyon Euro'dan fazla olursa Galatasaray, bu teklife denk bir teklif sunmak zorunda kalacak. Galatasaray, gelen teklifin aynısını yaparsa bonservisi alacak fakat aynı teklifi sunmazsa Zamalek, en yüksek teklife oyuncuyu satacak" dedi.