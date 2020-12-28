Galatasaray haberi: Yükselen yıldız Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan… Onunki adeta bir başarı öyküsü... Rizespor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti, Galatasaray’ın radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olması nedeniyle Karadeniz ekibinin ısrarcı tavrına rağmen Rize'yle gemileri yaktı, kadro dışı bırakıldı. Bu karar sonrası birçok takım, 24 yaşındaki oyuncunun peşine düştü ancak o Galatasaray’a verdiği sözü tuttu, 4 yıllık imzayı attı.

Camianın gönlünü kazandı

Falcao ve Diagne'nin ardında yedek kaldı. Buna rağmen başarılı oyuncu pes etmedi, çalışmaya devam etti. Şans gelince de bunu en iyi şekilde değerlendirdi. Önce kanat performansıyla göze girdi, sonra Falcao'nun yedek kaldığı, Diagne'nin olmadığı Trabzonspor sınavında 11'de sahaya çıktı, golünü attı ve galibiyette büyük rol oynadı. Yıldızları aratmayan Oğulcan, mücadelesi ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünü kazandı.

Terim'in yeni prensi

Teknik ekibi de memnun eden genç forvet kolay kolay formayı bırakmayacağının sinyallerini verdi. Ortaya koyduğu oyunla yıldız oyuncu, aldığı kupaların yanı sıra takıma kazandırdığı gençlerle de ön plana çıkan Fatih Terim'in yeni gözdesi oldu.

Metin Karabaş