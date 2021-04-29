Galatasaray haberi... Yönetimden başkan adaylarına çağrı

"Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanması Hakkında" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısına kısa bir süre kala, bazı başkan adaylarının sosyal medya üzerinden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanması ile ilgili kullandıkları haksız ve yersiz ifadeleri hayretler içerisinde takip etmekteyiz.

Bir önceki açıklamamızda da belirttiğimiz gibi; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince üyelerimizin kişisel verilerinin paylaşılması hukuken mümkün değildir.

Kanunların açıkça öngördüğü kurallara uygun olarak yapılan bu işlemde bile “bunu görmezden gelmek” ve yönetimi yıpratmaya yönelik bu tip tavır ve davranışta bulunmak asıl Galatasaray adabına yakışmamaktadır.

Bununla birlikte kulübümüz, söz konusu kanuna tam anlamıyla uyum sağlayabilmek adına, alanında uzman danışmanlardan destek alarak bir süredir kapsamlı bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecini yürütmektedir.

Bu uyum süreci ve gelişen mevzuat hükümleri kapsamında da kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak kulübümüz bünyesinde alınan önlemler her geçen gün artmaktadır.

Dolayısıyla kulübümüzün ilgili mevzuat hükümlerine daha uyumlu hale getirilmeye çalışılması maksadıyla alınan önlemlerin ayrımcı ve antidemokratik olarak nitelendirilmesi asla kabul edilemez.

Yine de yönetimimiz yetkililerle aylardır temas halinde olup resmi adaylara, üye iletişim listesini ulaştırması için çaba sarf etmektedir.

Son olarak başkan adaylarına başarılar dilerken, Galatasaray kültürü, adap, edep ve terbiyesi içinde kalmalarını önemle tavsiye ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"