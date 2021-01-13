62 gün sahalardan uzak kaldıktan sonra tekrar sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi. Ligin ilk yarısını kapatan Falcao, Madrid'e tedavi olmaya gidecek. Sarı-kırmızılı kulüp ise transfer görüşmesi yapması için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu. Falcao, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı. Ara transfer döneminde deneyimli oyuncu ile yollarını ayırma planı yapan Galatasaraylı yetkililer, son çare olarak yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, Mendes'ten Falcao'ya kulüp bulması halinde bonservis talep etmeyeceklerini ve geçmiş dönem alacaklarının tamamının ödeneceği bilgisini verdi.

Kaynak: Sabah







