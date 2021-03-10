Sezon başında Erzincan'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, ocak ayında Henry Onyekuru (23) ve Mostafa Mohamed (23) gibi genç isimleri transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpte gençlik operasyonu sezon sonunda da devam edecek. Alt ligleri yakından takip eden Galatasaray'ın radarına Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz takıldı. Kerem'deki gelişimden çok memnun kalan sarı-kırmızılı kulüp, benzer profilde gördüğü 20 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı. Kulübü ile 2024'e kadar kontratı olan ve Ümit Milli Takım'a da çağrılan genç oyuncu için sarı-kırmızılılar, teklif yapma kararı aldı. Barış Alper de Fatih Terim faktöründen dolayı önceliğini Galatasaray'a verdi.

Kaynak: Sabah



