TFF KÖTÜ BİR EMSAL OLUŞTURDU

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Arslan, "Arda Turan'a ceza vermek için ya hakem raporu olacak ya da gözlemcilerin elinde bilgi, belge olacak veya yayıncı kuruluşun görüntüsü olacak. Bunlar olmadan ceza verilmesi mümkün değil. Ama buna rağmen verildi. Disiplin kurulu kötü bir emsal oluşturdu. Disiplin ve Tahkim kurulunun bundan böyle vereceği kararlar konusunda ciddi şüphelerim var. Soyunma odaları ile ilgili bugüne kadar bir uygulama yok" dedi.

ADLİ YARGIDAN DÖNER

Oğulcan Çağlayan'a verilen 1.2 milyon Euro tazminat ödeme ve oynamama cezasının büyük bir hatanın sonucu olduğunu belirten Türker Arslan, "Oğulcan'ın sözleşmesinin iptal edilmesiyle ilgili ceza verilmesi zaten büyük bir hata; ayrıca verilen tazminat cezası miktarı tam bir orantısızlık. 6 maç oynamadı diye transfer parası kadar tazminata hükmedilmesi çok yanlış bir uygulama. Bu karar bence yargıdan döner. Tazminat ile ilgili ihtilaflarda yargı yolu açık. Örnekleri var. Bence yargıda tazminat bedeli makul seviyeye çekilecek. Fenerbahçe'de Deniz olayı var. Yargıya gitti, oyuncunun ödeyeceği tazminat makul sevilerde oldu. Mahkemeden Oğulcan Çağlayan için de benzer bir karar çıkacak. 1.2 milyon Euro'ya transfer edilmiş, 2 yıldan fazla oynamış, sonra yine aynı transfer parası oranında ceza veriyorsunuz, sanki oynadığı yıllar hiç yokmuş gibi... Artı bir de 500 bin TL ek ceza veriyorsunuz. Adli yargıdan bu karar döner. Galatasaray, olayı yargıya taşımakla doğru yaptı" şeklinde konuştu.

Tahkim Kurulu'nun 2008'den sonra seçimle değil atamayla oluşturulduğunu belirten Arslan, "Atama yöntemi geldikten sonra ben de ayrıldı. Seçim sistemi gelmeden Tahkim Kurulu'nun verdiği kararların geçerli olması mümkün değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Ömer Rıza ile ilgili bu konudaki tespiti de önemli tabii ki..." diye konuştu.

TFF'nin kanıt ve görüntülere karşın verdiği kararları anlamakta güçlük çektiğini belirten Arslan, "Derbiyle ilgili ortada bu kadar delil ve görüntü varken, TFF'nin hâlâ bir sevk yapmamasını anlamak mümkün değil" dedi.