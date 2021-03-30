ORTAK BİR LİSTE OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ. ÇATI ADAYI HAYRETTİN KOZAK OLMALI, OLMAZSA BEN BU NOKTADA ADAY OLURUM

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kıran, "Adaylıkla ilgili bir çalışmam yok; ama Galatasaray'ın iyi yönetilmesi ile ilgili bir çalışmam var. Güçlü bir aday gerekiyor. Kurum hafızası kazanmış büyüklerle genç arkadaşlarımızın bir arada yürümesini istiyorum. Aday olan 4 arkadaşımızın yanında kurum hafızasına sahip büyüklerimiz yok. Maalesef örf ananelerimiz unutuldu. Bu arkadaşlarımızın yanına mutlaka eskiyi yaşamış Galatasaraylıların olması gerekir. Bundan sonra Galatasaray'ın bir 3 yıl daha kaybetmesine ben dahil hiçbir Galatasaraylı izin vermiyecektir. Bence seçime 1 ya da 2 liste ile girilecek. Bir büyük ağabeyin ismi altında birleşecekler. Biz bunun için çalışıyoruz. Hayrettin Kozak etrafında birleşilecek adaylardan bir tanesi. Hayri ağabeyden sonra ben de bu çerçevede adaya olabilirim. Ben hiçbir zaman seçimlerden kaçmadım. Bu seçime kendim girmeyeceğim. Ama güçlü bir yönetim içerisinde yer alırım. Bir konsensüs olursa ve bir ortak liste çıkıyorsa, bu noktada bu konsensün başkan adayı olurum. Hayrı ağabey önceliklidir; kendisini olmazsa ben oluşacak çatının adayı olurum" dedi.



