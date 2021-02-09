Süper Lig'de yeni transferlerin takım katılması ile zirve yarışında yeni bir hava yakalayan ve son olarak Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek liderliğe yükselen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.









Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre; Sarı-Kırmızılı ekip, Meksika ekiplerinden Leon forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek oyuncusu Yairo Moreno'yla ilgileniyor. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan oyuncu Avrupa'da forma giymek istiyor. Portekiz ligi ekiplerinden Porto da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.

Moreno bu sezon takımıyla toplamda 15 maça çıktı ve 2 gol atmayı başardı. 25 yaşındaki futbolcu Kolombiya milli takım formasını da 5 kez giydi.





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