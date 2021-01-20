Galatasaray haberi: Transferde 3 isim birden bitiyor

Galatasaray, Fatih Terim’in açıkça transferini istediği Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci ve Mostafa Mohamed için temaslarını arttırdı. Monaco, Onyekuru için bedelsiz kiralamaya 5.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma şartı ve sonraki transferinden %50 payla onay verdi.

Cimbom ise bir sonraki transferinden yüzde 20 pay teklif ederken sezon sonunda ‘zorunlu’ opsiyonu devre dışı bırakarak 4.5 milyon Euro’luk opsiyon maddesi önerdi. Şimdi yönetim bu plana ikna etmek için Monaco ile görüşmelerini hızlandırdı. Hatta Onyekuru’nun Koru Florya sitesinden daire kiraladığı ve oğlu için geçen yıl da çalışan bakıyıcı yeniden göreve başlattığı belirtildi.

Mohamed’de riski azaltmak istiyorlar

Galatasaray 23 yaşındaki futbolcunun transferini minimum risk ile gerçekleştirme hedefinde. Sebebi ise Mohamed’in kariyerinde Mısır dışında herhangi bir deneyimi bulunmaması. Avrupa deneyiminin olmaması, alışma ve uyum sürecinde soru işaretleri nedeniyle Galatasaray, Mısırlı oyuncuyu bonservisi ile almak yerine kiralama formülleri üzerine Zamalek Kulübü’nü ikna etmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılar 1.5 yıl için kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar ve 2022 Mayıs ayında da 4 milyon dolar satın alma opsiyonu teklif etti. 6 milyon dolar talep eden Mısır kulübü bu formüle ikna edilmeye çalışılıyor.





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Babası da açıkladı: Galatasaray’ı istiyor

Fatih Terim’in özellikle istediği İrfan Can Kahveci transferi için sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yoğun bir görüşme trafiğinde.

Galatasaray milli oyuncuyu kadrosuna katabilmek için farklı ödeme formülleri ile turuncu lacivertlilerin kapısını çalmış durumda. Ağırlıklı plan ocak ayında 4-4.5 milyon Euro civarında ödeme yapıp, sezon sonunda yine UEFA’nın şartlarını bozmadan bir ödeme daha gerçekleştirip İrfan Can’ın bir sonraki satışından da Başakşehir’e pay teklif ederek kulübünü ikna etmek.

Başakşehir geçen sezon şampiyonlukta büyük payı bulunan oyuncusu için kapıyı kapatmazken Galatasaray’da forma giymek isteyen İrfan Can’ın, babası da oğlunun sarı kırmızılı takımda kariyerini sürdürmek istediğini açıkladı.

Hürriyet







