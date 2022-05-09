Süper Lig 'de 0-0 biten Başakşehir maçının ardından "Bir sene daha buradayım" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in açıklamaları şaşkınlık yarattı. Çünkü İspanyol hocanın hafta içinde idmanda oyuncularına yaptığı konuşmada gözleri dolmuş ve "Yeni sezonda ben yokum" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Burak Elmas'ın ise geçen hafta aldığı ayrılık kararında geri adım atmayacağı öğrenildi. Başkan Elmas, 11 Haziran'daki seçime kadar sözleşme feshini resmiyete dökecek. Torrent ve 4 yardımcısının önümüzdeki sezon için geçerli garanti ücreti 2 milyon 160 bin Euro. Bu rakamın yarısı verilerek yollar ayrılmaya çalışılıyor.

MOHAMED OYUNDAN ALININCA DUVARI YUMRUKLADI

Torrent de tazminatını aklına getirerek maç sonu açıklamalarını profesyonelce yapıyor ancak takım içindeki hakimiyetini tamamen kaybetti. Mostafa Mohamed, Başakşehir maçında oyundan alındığı için sinirden soyunma odası koridorlarında duvarı yumrukladı. Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Morutan ve Barış Alper gibi isimler İspanyol hocayla çalışmaktan memnun değiller. Torrent'in gönderileceğini öğrenen Morutan'ın uzun zaman sonra Başakşehir maçında ısınma hareketleri sırasında yüzünün gülmesi dikkat çekti.

Kaynak: Sabah