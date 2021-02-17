Galatasaray haberi: Stoper için ilk aday Ferro

Ara transferde 5 oyuncuyu (Halil, Onyekuru, Mohamed, Yedlin, Gedson Fernandes) kadrosuna katan Galatasaray'ın stoper takviyesine de uğraştığı ortaya çıktı. Benfica'dan Francisco Ferreira (Ferro) için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı satamadığı için limiti açamadı ve bu transferi erteledi. Valencia'ya kiralanan Ferro'yu takibe alan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Benfica'ya dönecek stoper için tekrar hamle yapacak. 1.91 boyunda ve 23 yaşındaki Portekizli, alt yaş kategorilerinde milli takım formasını da giydi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Luyindama'nın alternatifi olarak belirlenen Ferro bu sezonu Valencia'da tamamlayacak. Genç savunmacının bonservisi ise 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Benfica'da. Marcao ile sözleşme uzatmayı planlayan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Luyindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibi ile bir kez daha masaya oturacak. Aslan, tıpkı Gedson Fernandes'de olduğu gibi bu transferde de Terim-Rui Costa (Benfica Sportif Direktörü) yakınlığına güveniyor.

Kaynak: Sabah



