Ligde aradığını bulamayan Galatasaray , şimdi gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Aslan'ın grubunu lider tamamlaması için mücadeleyi beraberlikle tamamlaması bile yeterli olacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu arada Cim Bom, Lazio maçının hazırlıklarına dün başladı.