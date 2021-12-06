Galatasaray haberi: Şimdi gözler Avrupa'da Lazio maçına çevrildi
Süper Lig'de şu ana kadar istediği gidişatı sergileyemeyen Galatasaray, gözünü E Grubu'nun son maçında liderlik adına Lazio ile mücadele vereceği UEFA Avrupa Ligi'ne çevirmiş durumda. Lazio - Galatasaray maçı öncesi son dakika gelişmeleri takip ediliyor.
Ligde aradığını bulamayan Galatasaray , şimdi gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Aslan'ın grubunu lider tamamlaması için mücadeleyi beraberlikle tamamlaması bile yeterli olacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu arada Cim Bom, Lazio maçının hazırlıklarına dün başladı.