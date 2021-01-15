Galatasaray haberi: Seri transferinde flaş gelişme

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jean Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmak adına temaslarını sürdürürken görüşmelerde sorun çıkmış durumda. A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Seri'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istese de Fulham'ın kiralama adına istediği ücretin sorun yarattığı iddia ediliyor.

Yine A Bola'nın Sky Sports'a dayandırdığı habere göre ise Seri için Benfica devreye girdi. Real Betis'ten William Carvalho'yu kadrosuna katmak isteyen Benfica, Portekizli oyuncunun alternatifi olarak Seri'yi belirledi. Fildişi Sahili doğumlu oyuncu, Avrupa kariyerinin başında Portekiz'de Porto B ve Paços Ferreira formaları giymişti.

2018'de 30 milyon Euro karşılığında Nice'ten Fulham'a transfer olan Seri, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdikten sonra bu sezon ise Fulham'ın Premier Lig kadrosunda kendine yer bulamadı.