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Galatasaray haberi: Seri transferi bitiyor

Sezonun ikinci yarısı adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Jean-Michael Seri'nin yeniden kadroya katılması adına yaptığı görüşmelerde son noktaya geldi.

05 Ocak 2021, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Seri transferi bitiyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Jean-Michael Seri'yi bir kez daha kadrosuna katıyor. Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Seri'nin kiralanması adına yaptığı görüşmelerde son noktaya geldi. 

Fulham'ın Premier Lig listesinde yer almayan Seri, 2022'ye kadar olan sözleşmesine rağmen U23 takımıyla çalışıyordu. Bu nedenle Seri'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Galatasaray'ın Seri'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ve bu doğrultuda yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği aktarılıyor. Seri'nin sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giymesi bekleniyor. 

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