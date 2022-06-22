Galatasaray , transfer çalışmalarına hız verdi. Operasyonun başında futbol direktörlüğüne getirilen Cenk Ergün var.

Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve Okan Buruk’u takımın yeni patronu olarak açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar’ın takviye önceliği orta saha. Galatasaray, kesici özellikte bir 6 numara transferi planlıyor.,,

Stoper ve sağ bek mevkilerine Türk futbolcu takviyesi düşünen sarı-kırmızılılar, kanat ve santrfor için de arayışlarını sürdürüyor.

Kiralıktan dönen Okan Kocuk, Yunus Akgün ve Emre Akbaba da yeni sezonda takımın önemli parçalarından olacak. Galatasaray, yüksek bonservis teklifi gelmediği taktirde takımın iskeletini oluşturan futbolcularını satmayı düşünmüyor.

Süper Lig’de 17 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 8 Eylül’de sona erecek.

NTV Spor