Galatasaray haberi: Popescu için Morutan ve Cicaldau devrede

Galatasaray , devre arasında FCSB forması giyen Octavian Popescu'yu kadrosuna katmak istiyor. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu için kulübü ile görüşmeler şimdiden başladı. Ancak kurulan ilk temaslarda genç futbolcunun ikna edilmesi gerekirken, bir yandan da Rumen kulübü pürüzler çıkarıyor. Hâl böyle olunca Cim Bom, yaz transfer döneminde yine FCSB'den kadrosuna kattığı Morutan'da olduğu gibi yine son ana kadar bekleyecek. Uygun şartların oluşması halinde Popescu, Sarı-Kırmızılı ekibe gelecek.

İkna turları başladı

Bu arada Aslan'ın iki Rumen yıldızı Morutan ve Cicaldau'nun, Popescu ile görüştüğü ve Galatasaray'a gelişi için ikna turlarına başladığı belirtildi. İki oyuncunun, Popescu'ya, "Biz Galatasaray'da çok mutluyuz. Harika bir taraftar kitlemiz var. Her şeyden önemlisi kişisel gelişimin için Galatasaray senin için en doğru tercih olur" dediği öğrenildi.







