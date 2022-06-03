Galatasaray 'ın sportif direktörü Pasquale Sensibile, daha önce görev yaptığı ülkesi İtalya'da basına açıklamalarda bulundu. Gazzetta dello Sport'a konuşan Sensibile, Milan'ın politikasının birçok takım için örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Transfere ilişkin izlenmesi gereken yola değinen Sensibile, "Çılgın meblağlar harcamadan düşük maliyetle alınan yetenekleri geliştirmeye çalışacağımız tarzda bir pazara dönüyoruz. Milan'ın yaptığı gibi... Dalga geçmeden de kazanabileceğinizi gösteriyor. Juventus'un hegemonyasının sonu; ligi daha rekabetçi, tahmin edilmesi zor ve ilginç bir hale getirdi" ifadelerini kullandı.





İtalya'dan büyük takımlara aday olabilecek seviyede gördüğü yeteneklere ilişkin soruyu da yanıtlayan futbol adamı, "Bence Salernitana'dan Ederson, harika bir oyuncu olacak. Kaliteli, bir tarzı var ve onu çok beğeniyorum. Ve de çok yüksek maliyetli değil... Walter Sabatini, onun transferiyle harika bir iş başardı" dedi.

Ocak 2022'nin sonunda Corinthians'tan 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Salernitana'ya transfer olan 22 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha Ederson, Serie A'da sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkarken 2 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağladı.