SON DAKİKADA ADAY OLANLAR DAHA KİM KİMİN LİSTESİNDE BİLMİYORLAR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Gün, "Son dakikada aday olanlar, liste oluşturma telaşıyla, zaten bizim listemizde olan insanları aradılar. Çok acı bir durum. Hem çok adaylı seçiminden şikâyet ediyor, diğer adayların ticari itibarlarını zedelemek için sözler sarfediyor, ama daha Galatasaray 'da ne olduğundan haberi yok. Bizim listemizde yer alan insanları arayarak son dakikada liste oluşturmaya çalışıyor. Bu kişilerden spor adına bir proje duydunuz mu? Hiçbir bir plan ve programı olmadan, sadece kendi halkla ilişkiler çalışmasın için bu işe girdiklerini görüyoruz. Bizim Galatasaray'ın kurumsallaşmasından, spor branşlarına, gayri menkullardan, sponsorluklara kadar her detayıyla ilgili projemiz var. Ve biz bunu göreve gelirsek, ilk günden itibaren bu projeleri hayata geçireceğiz. Türk spor yönetim anlayışında değişiklik yapacağız. Gerçek bir liyakat ortamı gerçekleştireceğiz" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN TÜM HAZIRLIĞIMIZ TAMAM

Işıtan Gün, "Bizim temel hedefimiz Avrupa'da her sezon başarılı olacak bir Galatasaray oluşturmak temel hedefimiz. Kısa vadede, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi takımı tamamen kuracağız. Bizi bu hazırlığı çok öncesinden yaptık. Galatasaray'ın kaybedecek 1 günü bile yok. Ajax, her sezon 30 milyon Euro bütçeyle Şampiyonlar Ligi oynuyorsa biz de bunu yapacağız. Yapmak zorundayız. Futbol takımıyla ilgili operasyonel hataya izin vermeyeceği. Uzun vadede altyapımızı geliştirmek için Sportif AŞ bütçesinin asgari yüzde 10'unu altyapıya ayıracağız. Transfer planlamamızı yaparken, tamamen oyuncunun geleceğine yatırım yapacağız. Latin Amerika dahil çok büyük bir futbolcu ağına ulaştık. Getireceğimiz oyuncularla ilgili hazırlığımız yapıldı. Bazıları ile müzakereler yapıldı. Diğerleriyle ise çok kısa sürede sonuca ulaşırız" şeklinde konuştu.

FERNANDINHO'YU TRANSFER EDECEK MİSİNİZ?

Işıtan Gün, Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsedilen, Machester City'nin dünyaca ünlü oyuncusu Fernandinho'nun transferiyle ilgili olarak ise "Olabilir; ama 36 yaşında. Önümüzde Falcao örneği var. Maliyeti çok yüksek. Biz oyuncunun geleceğine yatırım yapacağız derken, böyle bir transfer yapmayız" dedi.

TRANSFERLERİ NASIL YAPTIĞIMIZI TÜM ÜYELERİMİZ BİLECEK

"Bizim bir vaadimiz daha var: Galatasaray'ın kapısından giren her oyuncuyla ilgili olarak, oyuncunun ismi ne olursa olsun bu oyuncuyu kim önerdi, kim izledi, kimden rapor geldi, bu oyuncu ve kulübüyle ilgili müzakereleri kim yaptı ve transferine kim onay verdi, bu bilgiler raporlanacak. Her transfer döneminde tekrar gözden geçirilerek üyelerimizle paylaşılacak. Transferde şeffaflık ancak böyle olur" diye konuştu.

KIRMIZI ŞANS GETİRECEK

Iştan Gün, "Seçimde kırmızı rengi seçmiş olmamız bize uğur getirir. Kırmızıyı çekeceğimizi tahmin etmiştim" dedi.