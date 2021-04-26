Galatasaray haberi: Onyekuru parasına Halil Dervişoğlu & Gedson Fernandes
Galatasaray haberi... Sarı-Kırmızılılarda teknik heyetin performansı yeterli görülmeyen Henry Onyekuru ile yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Galatasaray, Nijeryalı yıldızı 4.3 milyon Euro’luk satın alma bedelini Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'e ayırmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılıların performansı yeterli görülmeyen Onyekuru ile yola devam etmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu kararın perde arkasında Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in son haftalardaki formu yatıyor. Onyekuru'ya ödenmesi gereken 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu, Halil ve Gedson'a ayrıldı.
BRENTFORD İLE PAZARLIK
21 yaşındaki Halil'in bonservisini almayı isteyen G.Saray, 5 milyon Euro talep eden Brentford'u indirime zorlayacak. 500 bin Euro'ya gelen Gedson ise bu kez daha yüksek kiralama bedeliyle bir yıl daha kadroda tutulmaya çalışılacak.
Kaynak: Sabah