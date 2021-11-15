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Galatasaray haberi: Norveç basınından Solbakken iddiası

Son dakika transfer haberi... Devre arasında skorer bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar, Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen Ola Solbakken'i kadrosuna katmak istiyor.

15 Kasım 2021, Pazartesi 08:40 Son Güncelleme:
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Galatasaray haberi: Norveç basınından Solbakken iddiası

Devre arasında skorer bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray 'ın gündemine flaş bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar, Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen Ola Solbakken'i kadrosuna katmak istiyor.

23 yaşındaki golcünün, özellikle hem kanatta hem de ileri uçta forma giyebilmesi nedeniyle Cim Bom'un transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığı öğrenildi. Solbakken, bu sezon çıktığı 30 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.


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