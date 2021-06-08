Galatasaray 'ın 22 yaşındaki stoperi Valentine Ozornwafor, kadroda yer almasına rağmen süre alamaması nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Nijerya A Milli Takım kadrosuna davet edilen ve bu sezon sadece 8 dakika süre alan Ozornwafor, Kamerun ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Billong 60 dakika oynadı

Ozornwafor, iki takım arasında 4 Haziran 2021'de oynanan maçta da kısa süre forma giymişti. Galatasaray ile sezonu tamamlayan Etebo kadroda yer almasına rağmen süre almazken Kamerun takımında ise Hatayspor'dan Billong 60 dakika görev yaptı. İki takım arasında oynanan maç golsüz berabere sona erdi.



