Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki golcü futbolcu Nicolai Jörgensen hakkında flaş bir iddia geldi. Telegraaf'ta yer alan habere göre Feyenoord'un 3-2 kaybettiği AZ Alkmaar maçında takımı adına skoru 1-1'e getiren golü atan ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Nicolai Jörgensen, Feyenoord forması altında son maçına çıkmış olabilir.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından ESPN'de futbolcunun transfere dair sözleri yayınlandı.









Golcü futbolcu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray'ın ilgisi konusunda ben de sizlerle aynı şeyleri biliyorum. Kontrolüm dışındaki şeylere odaklanmıyorum. Burada yüzde yüzümü veriyorum. Ne olacağını göreceğiz."

Dick Advocaat: Ben böyle bir şey duymadım

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat da transfere dair yorumlarını paylaşırken, "Nicolai Jörgensen'in Galatasaray'a transferi hakkında siz bir şey biliyorsanız, benim de bilmem lazım değil mi? Ben böyle bir şey duymadım." ifadelerine yer verdi.







