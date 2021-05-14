Galatasaray haberi: Netflix Fatih Terim belgeselini duyurdu

Netflix Türkiye, yakında Fatih Terim belgesi yayınlanacağını açıkladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz. Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te." ifadelerine yer verildi.









Terim'den yanıt

Bu haberin ardından Terim de şahsi Twitter adresinden açıklamada bulundu ve "Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye başlıyoruz..." mesajını takipçileri ile paylaştı.

Haber kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.











