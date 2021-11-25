Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki beşinci maçında Marsilya'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesi Fransız ekibini yakından takip eden gazeteci Romain Canuti'nin Nef Stadyumu'ndan gerçekleştirdiği paylaşım büyük tepki çekti.





Olympique Marsilya hakkında en popüler haber sitesi Le Phoceen'de görev yapan Romain Canuti, Galatasaray maçı için Türkiye'ye gelmişti. Fransız gazeteci; Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Aslan heykelinin üstüne oturur şeklinde bir pozu, "Galatasaray'ın aslanını evcilleştirdim" notuyla paylaştı.

Tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı

Fransız gazeteci, gerçekleştirdiği hareket nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından uyarı aldığını belirtmişti. Paylaşım sonrası ise internet üzerinden reaksiyon daha sert oldu. Galatasaraylı taraftarların büyük tepkileri üzerine Romain Canuti, paylaşımını sildi.

Canuti'den Türkçe özür

Yaşanan olay nedeniyle büyük tepki gören Romain Canuti, paylaşımını kaldırmanın yanı sıra hesabından Türkçe de bir özür mesajı paylaştı. Bu mesajda, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" ifadeleri kullanıldı.



