Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında Galatasaray 'ın, deplasmanda DG Sivasspor 'a 1-0 mağlup olduğu müsabakada takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak yerde kalan ve daha sonra oyuna devam edemeyen tecrübeli file bekçisi Muslera'nın, bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi.

Tecrübeli file bekçisinin sahalardan ne kadar uzak kalacağı netleşti. Gelen bilgilere göre; Muslera, 8-10 hafta arası takımdan ayrı kalacak.

Metin Karabaş







